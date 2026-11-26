Двукратный чемпион НБА Кенни Смит высказался об уровне игры форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса, которому в декабре исполнится 42 года. По мнению Смита, во многом ветерану помогает то, что современный баскетбол стал менее контактным.

«Сегодня игра устроена иначе: из-за ограничений на контакт руками в защите это уже совсем другой баскетбол. Ты словно бегун на дорожке. Он может просто поддерживать форму для бега. Его не трогают, не замедляют, а он по-прежнему ростом 206 см, весит около 109 кг и способен двигаться в темпе бегуна. Пока он на площадке, НБА всё ещё находится в опасности», — сказал Смит в эфире Inside the NBA.

Брукс затроллил Леброна в рекламном ролике: