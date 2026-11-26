Виктор Вембаньяма высказался о предстоящем матче с «Лейкерс»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о предстоящей встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс», которая станет для «Спёрс» заключительной на групповом этапе Кубка НБА.

«Нам обязательно нужно выиграть. Нужно захватить лидерство. Большая игра, очень важная игра», — приводит слова Вембаньямы TalkBasket.

Кроме того, Вембаньяма рассказал о прогрессе команды в выборе бросков и умении использовать то, что предлагает защита соперника.

«Мы определённо стали лучш