Ведущий и баскетбольный обозреватель Адам Армбрехт высказался об игре защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Ранее клуб из Нью-Йорка одержал победу в матче с «Милуоки Бакс» (104:97) в Кубке НБА. Журналист отметил несколько сильных сторон россиянина и с иронией напомнил, что тот пока только осваивается в лиге.

«Егор Дёмин перехватывает передачи соперника, успешно действует в быстрых отрывах и завершает атаки у кольца. Похоже, болельщики всё-таки слишком бурно отреагировали на трудности игрока, который провёл в НБА меньше 65 матчей», — написал Армбрехт на своей странице в социальных сетях.

Егор Дёмин посетил матч по американскому футболу: