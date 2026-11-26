Аккаунт SleeperNets, посвящённый «Бруклин Нетс», представил своё мнение, как команде следует работать с российским защитником Егором Дёминым.

«Егору не нужно меньше баскетбола. Ему нужен более простой баскетбол. В защите ему стоит давать такие задания, которые позволят использовать его габариты и игровые инстинкты, не заставляя постоянно проявлять свои не самые сильные стороны при перемещениях по площадке.

И самое главное — продолжать выпускать его на площадку. Сейчас Егор реализует 34,4% бросков с игры и 31,3% трёхочковых. Эти показатели требуют работы над развитием, а не изгнания из ротации. Если посадить его на скамейку и фактически перестать выпускать, это поможет сохранить проценты, но ничего не даст его будущему. Уверенность редко возвращается благодаря разговорам. Она приходит, когда игрок понимает свою роль, получает посильные задачи и начинает накапливать удачные игровые эпизоды», — говорится в публикации аккаунта в социальной сети X.

Дёмин реализовал 14 подряд трёхочковых: