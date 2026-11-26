«Мы думаем о себе, а не о команде». Кузма назвал одну из проблем «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма высказался о проблемах команды после поражения от «Бруклин Нетс» (97:104) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Думаю, сейчас мы просто думаем о себе. Мы пытаемся набирать очки, забивать, набирать очки. Думаем: «Как мне самому войти в игру?» — вместо того чтобы спрашивать себя: «Как мне помочь команде включиться?» И в этом сейчас вся суть нашего сезона», — приводит слова Кузмы TalkBasket.

В матче с «Бруклином» Кузма набрал 13 очков, сделал три подбора и отдал две передачи за 31 минуту на площадке. В нынешнем сезоне НБА «Милуоки» выигрывал только в двух встречах: с «Индианой Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс».