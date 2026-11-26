Форвард «Бешикташа» Веньен Гэбриэль получил серьёзную травму колена в матче Евролиги с «Партизаном», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Игра состоялась 20 ноября и завершилась со счётом 91:87 в пользу сербского клуба.

«У нашего игрока Веньена Гэбриэля, получившего травму в заключительной четверти матча Евролиги с «Партизаном», было диагностировано повреждение передней крестообразной связки левого колена. Сегодня он перенёс операцию», — говорится в заявлении «Бешикташа».

Клуб не сообщил сроки восстановления 29-летнего форварда. В нынешнем сезоне Евролиги Гэбриель провёл 13 матчей, в которых в среднем набирал 8,1 очка и совершал 3,7 подбора за игру.