Сегодня, 26 ноября, состоялся квалификационный матч чемпионата мира-2027 по баскетболу между сборными Литвы и Сербии. Встреча завершилась со счётом 97:78 (22:16, 24:16, 24:28, 27:18) в пользу литовской национальной команды.

Самым результативным игроком в составе сборной Литвы стал защитник Маргирис Нормантас. Ему удалось набрать 23 очка, сделать четыре подбора, отдать шесть передач, а также совершить три перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе сербской национальной команды стал форвард Ален Смайлагич. Он набрал 24 очка, сделал три подбора, а также отдал одну передачу при трёх потерях.