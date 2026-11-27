Гомельский назвал тренеров из Европы, которые могли бы добиться лучших результатов в НБА

Авторитетный российский комментатор, эксперт и аналитик Владимир Гомельский перечислил действующих и закончивших карьеру европейских тренеров, которые смогли бы добиться лучших результатов в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В этом вопросе главное не имена тренеров, а полномочия, которыми они будут наделены менеджментом клубов.

Перечисление будет не очень длинным: Николич, [Желько] Обрадович, [Этторе] Мессина, [Владимир] Кондрашин, [Георгиос] Барцокас, [Ранко] Жеравица, Гомельский, [Душан] Ивкович, Мигель Диас, [Хавьер] Паскуаль», — написал Гомельский на своём официальном сайте.