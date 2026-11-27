Сегодня, 26 ноября, состоялся квалификационный матч чемпионата мира — 2027 по баскетболу между сборными Греции и Грузии. Встреча завершилась со счётом 92:88 (20:27, 21:11, 20:21, 14:16, 17:13) в пользу грузинских баскетболистов.

Основное время матча закончилось вничью — 75:75, поэтому победитель определился в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Грузии Маркис Рид, набравший 30 очков. В составе греческой команды больше всех очков набрал Динос Митоглу — на его счету 19 очков.

Лучшими по подборам среди грузин стали Георгий Корсантия и Торнике Шенгелия — оба собрали по 11 подборов. Шенгелия, помимо этого, отдал пять результативных передач. У греков девять подборов на счету Костаса Папаниколау.