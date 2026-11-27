В четверг, 26 ноября, состоялся игровой день второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого прошли шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу на 26 ноября

Литва – Сербия — 97:78

Греция – Грузия — 88:92 (ОТ)

Черногория – Испания — 62:93

Италия – Турция — 86:72

Португалия – Украина — 95:90

Исландия – Босния и Герцеговина — 113:101

Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — 20-й чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.