Новичок «Чикаго» рассказал, как сломал руку при попытке отобрать мяч у Виктора Вембаньямы

Форвард «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон рассказал об обстоятельствах получения перелома правой руки в матче НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Баскетболист травмировался при попытке отобрать мяч у Виктора Вембаньямы.

«Посмотрел на свою руку — она была неестественно согнута. Я сразу понял, что что-то не так, и услышал звук», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Чикаго».

В феврале нынешнего года Уилсон сломал левую руку во время выступлений за университет Северной Каролины, а в марте получил перелом большого паль