«Лейкерс» во всех пяти предыдущих случаях аналогичного старта сезона выходили в финал НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» в шестой раз в XXI веке одержал не менее 15 побед в первых 18 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как отмечает BasketNews, во всех пяти предыдущих случаях калифорнийская команда доходила до финала плей-офф, четырежды завоевав чемпионский титул.

Результаты «Лейкерс» в сезонах с аналогичным стартом:

2001/2002 — 16 побед, два поражения (чемпионство);

2003/2004 — 15 побед, три поражения (поражение в финале);

2008/2009 — 16 побед, два поражения (чемпионство);

2009/2010 — 15 побед, три поражения (чемпионство);

2019/2020 — 16 побед, два поражения (чемпионство).

В настоящий момент «Лейкерс» лидируют в НБА. Лучшим бомбардиром команды является словенский разыгрывающий Лука Дончич, набирающий в среднем 36,6 очка за матч.