Известный американский спортивный агент Рич Пол, представляющий в том числе интересы четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, в частных разговорах с представителями других клубов рассказал о серьёзных проблемах внутри «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает Fadeaway World со ссылкой на Майкла Макнамару.

По информации Макнамары, полученной от неназванного сотрудника одного из клубов НБА, Пол утверждает, что более половины баскетболистов «Нью-Орлеана» ищут возможность покинуть команду.

В настоящее время агент работает над организацией обмена своего клиента Деджонте Мюррея, который ранее запросил обмен.

«Нью-Орлеан» потерпел девять поражений в последних 10 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции с пятью победами в 19 встречах.