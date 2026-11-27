Более половины игроков «Нью-Орлеана» хотят покинуть клуб НБА — источник
Известный американский спортивный агент Рич Пол, представляющий в том числе интересы четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, в частных разговорах с представителями других клубов рассказал о серьёзных проблемах внутри «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает Fadeaway World со ссылкой на Майкла Макнамару.
По информации Макнамары, полученной от неназванного сотрудника одного из клубов НБА, Пол утверждает, что более половины баскетболистов «Нью-Орлеана» ищут возможность покинуть команду.
В настоящее время агент работает над организацией обмена своего клиента Деджонте Мюррея, который ранее запросил обмен.
«Нью-Орлеан» потерпел девять поражений в последних 10 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции с пятью победами в 19 встречах.
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