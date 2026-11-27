Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун не примет участия в гостевом матче группового этапа Кубка НБА с «Индианой Пэйсерс», который состоится в ночь на 28 ноября. Об этом свидетельствует официальный отчёт лиги о травмированных игроках.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 ноября 2026, суббота. 03:30 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Браун вновь испытывает проблемы с мышцами задней поверхности левого бедра. Ранее из-за этого повреждения американец пропустил две встречи, после чего вернулся на площадку в матче с «Портлен