Кейд Каннингем пропустит второй матч «Детройта» подряд из-за проблем с коленом

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем не примет участия в домашнем матче группового этапа Кубка НБА с «Милуоки Бакс», который состоится в ночь на 28 ноября.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 ноября 2026, суббота. 03:30 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Согласно официальному отчёту лиги о травмированных баскетболистах, Каннингем продолжает испытывать проблемы с сухожилием правого колена. Предстоящая встреча станет для американца второй пропущенной подряд и третьей за последние пять матчей команды.

Кроме того, «Детройту» в игре с «Милуоки» не поможет центровой Джейлен Дюрен, продолжающий восстановление после повреждения мышц задней поверхности правого бедра.