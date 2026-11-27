«Я должен чаще требовать мяч». Зайон Уильямсон — о своей роли в «Нью-Орлеане»

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался о своей роли в нападении команды в нынешнем сезоне НБА.

«Мне нужно совершать больше бросков. Это моя ответственность. Я должен чаще требовать мяч и не собираюсь перекладывать ответственность на кого-либо другого», — приводит слова Уильямсона Fadeaway World.

Баскетболист обозначил желаемое количество бросков с игры за матч — от 22 до 25.

В 17 встречах нынешнего сезона Уильямсон набирал в среднем 21,9 очка, делал 5,4 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи при 58,3% реализации бросков с игры.

При этом американец совершает в среднем лишь 13,5 броска за матч. Ни в одной встрече нынешнего сезона этот показатель не достигал 20 попыток.