Двукратный обладатель награды самому ценному игроку НБА, греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо высказался о практике пропуска баскетболистами матчей регулярного чемпионата ради отдыха.

«Мне кажется, многие игроки пытаются найти подходящую возможность отдохнуть. Но не я. Хочу принимать участие в максимально возможном количестве матчей», — приводит слова Адетокунбо ClutchPoints.

В ночь на 26 ноября Яннис вернулся на площадку после повреждения паховой области, из-за которого пропустил встречу с «Оклахома-Сити Тандер». В матче Кубка НБА с «Филадельфией Сиксерс» (104:111) греческий баскетболист набрал 32 очка, сделал 14 подборов и отдал четыре результативные передачи.