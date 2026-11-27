Чемпион НБА обвинил НФЛ в неуважении к баскетболу из-за проведения матчей на Рождество

Чемпион НБА 2016 года Ричард Джефферсон выступил за возвращение матчей регулярного чемпионата в программу Дня благодарения. Бывший баскетболист выразил недовольство действиями Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Нужно вернуть матчи в День благодарения. Почему? Потому что НФЛ проявила к нам неуважение, начав проводить игры на Рождество. Они пытаются забрать нашу аудиторию», — сказал Джефферсон в подкасте Road Trippin'.

Последний раз матчи НБА в День благодарения проводились в 2010 году. При этом с 2020 года НФЛ регулярно организует встречи в Рождество — один из главных игровых дней баскетбольного сезона.

Отметим, в ночь на 27 ноября по московскому времени в НБА не состоялось ни одного матча.