Инсайдер назвал баскетболиста, о приобретении которого мечтают в «Голден Стэйт»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Трей Мёрфи является одной из наиболее желанных трансферных целей руководства «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщил инсайдер НБА Джейк Фишер.

«Не думаю, что у «Голден Стэйт» достаточно подходящих контрактов, драфт-пиков и молодых игроков для приобретения Трея Мёрфи. Однако именно о таком игроке они мечтают», — приводит слова Фишера Fadeaway World.

При этом руководство калифорнийского клуба не намерено жертвовать финансовой гибкостью ради обменов, которые не позволят заполучить приоритетных для команды баскетболистов.

В 11 матчах нынешнего сезона Мёрфи набирал в среднем 15,1 очка, делал 5,1 подбора и отдавал 3,2 результативной передачи. В прошлом регулярном чемпионате американец установил личный рекорд средней результативности — 21,5 очка за встречу.