Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг высказался о выступлениях 19-летнего разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Дариуса Эйкаффа-младшего, ставшего первой опцией команды в нападении в дебютном сезоне НБА.

«Не знаю, как ему удаётся настолько хорошо справляться с этим. Вероятно, он привык к этому за всю свою жизнь. Честно говоря, у меня такого никогда не было. Я всегда играл, отталкиваясь от действий кого-то другого. Это совсем иное», — приводит слова Лендеборга The Athletic.

В рейтинге лучших новичков от 25 ноября Эйкафф занимал первое место, лидируя среди дебютантов НБА по средней результативности (24,6 очка) и результативным передачам (7,2).