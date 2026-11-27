Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг отреагировал на потерю лидерства в рейтинге лучших новичков НБА.

«Сегодня увидел рейтинг. Я оказался на четвёртом месте. Это меня немного расстроило», — цитирует Лендеборга The Athletic.

Лендеборг возглавлял рейтинг на протяжении двух недель подряд. В обновлённом списке от 25 ноября американца опередили Дариус Эйкафф-младший («Сакраменто Кингз»), Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз») и Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»).

На момент составления рейтинга Лендеборг набирал в среднем 19,2 очка, делал 7,4 подбора и отдавал 3,6 результативной передачи за матч при 45,2% реализации бросков с игры.