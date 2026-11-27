Только четыре игрока НБА набрали 400+ очков, 100+ подборов и 100+ передач в текущем сезоне

Лишь четыре баскетболиста НБА на данный момент записали на свой счёт не менее 400 очков, 100 подборов и 100 результативных передач в регулярном чемпионате сезона-2026/2027. На это обратил внимание аккаунт NBARetweet в социальной сети X.

Игроки, достигшие этих показателей:

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 586 очков, 106 подборов, 123 передачи.

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 437 очков, 109 подборов, 109 передач.

Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 413 очков, 107 подборов, 114 передач.

Франц Вагнер («Орландо Мэджик») — 412 очков, 119 подборов, 138 передач.

Примечательно, что трёхкратному обладателю награды самому ценному игроку НБА Николе Йокичу («Денвер Наггетс») для попадания в этот список не хватает всего шести очков (394 очка, 175 подборов и 143 передачи).