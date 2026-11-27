В НБА не верят в желание Энтони Дэвиса остаться в «Вашингтоне» — инсайдер

Журналист The Athletic Сэм Эмик поделился информацией о будущем 33-летнего американского форварда «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвиса в клубе НБА.

«Никто не верит, что Дэвис хочет остаться там. Никто не верит, что «Вашингтон» готов предложить ему сумму, хотя бы близкую к той, на которую он рассчитывает», — сказал Эмик в эфире The Carmichael Dave Show with Jason Ross.

Напомним, на сезон-2027/2028 в контракте Дэвиса предусмотрена опция игрока на $ 62,8 млн. В случае отказа от неё баскетболист станет свободным агентом следующим летом.

В нынешнем сезоне Дэвис набирает в среднем 25,6 очка, делает 10,1 подбора и совершает 1,1 блок-шота за матч.