«Вашингтон» хочет изменить роль Янга в нападении после подписания контракта на $ 212 млн

Руководство «Вашингтон Уизардс» обратилось к 28-летнему американскому разыгрывающему Трею Янгу с просьбой изменить подход к игре в нападении. Об этом сообщает журналист The Athletic Джош Роббинс.

Представители клуба хотят, чтобы баскетболист уделял меньше внимания собственной результативности и чаще задействовал одноклубников посредством передач.

В нынешнем сезоне НБА Янг набирает в среднем 17,1 очка, отдаёт 8,9 результативной передачи и делает 2,6 подбора за матч при 36,8% реализации бросков с игры и 32,8% трёхочковых.

Средняя результативность Янга является худшей за девять сезонов его карьеры в НБА. Минувшим летом четырёхкратный участник Матча всех звёзд подписал с «Вашингтоном» четырёхлетний контракт на $ 212 млн.