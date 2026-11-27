Форвард «Хьюстон Рокетс», двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант поделился впечатлениями от видеоигры GTA 6, вышедшей 19 ноября.

«Я уже приступаю к третьей главе. Да, звучит немного безумно, ведь на это требуется немало времени. Но настолько сильно я увлёкся игрой», — приводит слова Дюранта Boardroom.

Баскетболист воспользовался двухдневным перерывом между матчами «Хьюстона», чтобы посвятить свободное время прохождению игры. Дюрант также предположил, что игроки НБА устроили бы настоящий хаос, оказавшись в мире GTA.

Напомним, в ночь на 26 ноября Дюрант стал пятым баскетболистом в истории НБА, преодолевшим отметку в 33 000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах.