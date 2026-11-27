Вембаньяма может повторить достижение НБА, которое не покорялось никому более 50 лет

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма может стать первым за более чем 50 лет баскетболистом НБА, завершившим регулярный чемпионат со средними показателями не менее 30 очков, 10 подборов и трёх блок-шотов за матч.

После 18 проведённых встреч нынешнего сезона француз набирает в среднем 30,7 очка, делает 12,5 подбора и совершает 3,8 блок-шота за матч.

Последним подобных показателей достигал Боб Макаду в сезоне-1973/1974 в составе «Баффало Брэйвз» — 30,6 очка, 15,1 подбора и 3,3 блок-шота.

Примечательно, что в сезоне-1999/2000 легендарному центровому Шакилу О'Нилу для достижения этих показателей не хватило 0,3 очка в среднем за матч.

На данный момент Вембаньяма занимает третье место в НБА по результативности, четвёртое — по подборам и первое — по блок-шотам.