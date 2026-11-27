Легендарный американский рестлер Рик Флэр отреагировал на историческое достижение 41-летнего форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса в НБА.

«Если бы у меня был твой номер телефона, я бы сказал тебе, что ты величайший, а я — твой самый большой поклонник», — написал Флэр на своей странице в социальной сети X.

Рестлер поздравил Джеймса с Днём благодарения и назвал его величайшим баскетболистом в истории.

В ночь на 26 ноября Леброн оформил первый трипл-дабл в составе «Филадельфии», набрав 25 очков, сделав 10 подборов и отдав 12 результативных передач в победном матче с «Майами Хит» (111:104). Джеймс обновил собственный рекорд НБА, став самым возрастным автором трипл-дабла в истории лиги.