Егор Дёмин почти втрое увеличил частоту выхода на линию штрафных в нынешнем сезоне НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин за 11 матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027 реализовал 30 из 37 штрафных бросков (81,1%).

Для сравнения: за весь дебютный сезон в НБА, в котором россиянин принял участие в 52 встречах, баскетболист реализовал 54 из 65 штрафных бросков (83,1%).

Таким образом, за 11 матчей нынешнего чемпионата Дёмин достиг 55,6% от показателя всего предыдущего сезона по количеству реализованных штрафных. Россиянин стал выполнять штрафные броски в среднем в 2,7 раза чаще за матч — 3,36 против 1,25.

Примечательно, что перед началом нынешнего сезона Дёмин говорил о намерении чаще атаковать кольцо в проходах и разнообразить свою игру в нападении.