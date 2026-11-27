Аналитический ресурс DRBL представил статистические показатели «Бруклин Нетс» в зависимости от присутствия на площадке 20-летнего российского защитника Егора Дёмина в нынешнем сезоне НБА.

При россиянине на паркете баскетболисты «Бруклина» набирают в пересчёте на 100 владений 118,7 очка, тогда как без Дёмина — 108,1 очка.

При этом в защите команда действует менее эффективно при участии россиянина — 122,1 пропущенного очка на 100 владений против 118,3 без него. Тем не менее разница между рейтингами нападения и защиты при Дёмине составляет «-3,4», а без него — «-10,2».

При расчёте этих показателей не учитывались отдельные владения в концовках матчей, исход которых был практически предрешён.

Напомним, в трёх последних встречах регулярного чемпионата НБА российский баскетболист выходил со скамейки запасных.