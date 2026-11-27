25-летний российский центровой «Майами Хит» и его фарм-клуба «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин является лидером нынешнего сезона Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-лиги) по индексу эффективности. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват». Показатель россиянина составляет 32,6 балла.

В семи встречах нынешнего сезона Голдин в среднем набирает 25,0 очка, делает 10,3 подбора, отдаёт 2,3 результативной передачи и совершает 2,6 блок-шота, реализуя 65,7% бросков с игры.

В ночь на 26 ноября во встрече с «Кливленд Чардж» (125:130) российский баскетболист набрал 23 очка, сделал девять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Су-Фолс» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, прервав серию из шести побед.