Бывший игрок НБА, победитель конкурса данков 2013 года Терренс Росс объяснил, почему считает четырёхкратного чемпиона лиги Шакила О'Нила переоценённым баскетболистом.

«Вот мои аргументы. Ни одной награды лучшему защищающемуся игроку года. Кажется, он менее четырёх раз попадал в символические сборные лучших защищающихся игроков. Он никогда не набирал в среднем 30 очков. В плей-офф он творил безумие, но, чёрт возьми, Джамал Мюррэй тоже это делает», — сказал Росс в подкасте Off the Rip.

Наивысший показатель результативности О'Нила в регулярных чемпионатах НБА был зафиксирован в сезоне-1999/2000 — 29,7 очка в среднем за матч.

Шакил трижды включался во вторую символическую сборную лучших защищающихся игроков лиги, а в 2000 году занял второе место в голосовании за звание лучшего защищающегося игрока сезона.