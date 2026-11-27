Экс-игрок ЦСКА Шенгелия оформил дабл-дабл за сборную Грузии после смерти бабушки

35-летний грузинский форвард «Дубая», бывший баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия помог национальной команде одержать победу над сборной Греции (92:88 ОТ) в квалификационном матче чемпионата мира — 2027, несмотря на семейную трагедию.

Как сообщает BasketNews, по пути из Дубая в Афины баскетболист узнал о смерти своей бабушки. Днём ранее Шенгелия принял участие в матче Евролиги с белградским «Партизаном» (71:84).

Несмотря на тяжёлые обстоятельства и проблемы с локтем, форвард провёл на площадке 43 минуты 48 секунд из 45 возможных, набрал 25 очков, сделал 11 подборов, отдал пять результативных передач и совершил два блок-шота.

За 57 секунд до завершения овертайма сборная Грузии уступала семь очков.