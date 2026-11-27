Сборная Саудовской Аравии впервые более чем за 30 лет обыграла Китай в баскетболе

Сборная Саудовской Аравии одержала сенсационную победу над национальной командой Китая в матче квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2027 года. Встреча, состоявшаяся 26 ноября, завершилась со счётом 82:80.

Как отмечает Международная федерация баскетбола (ФИБА), сборная Саудовской Аравии впервые более чем за 30 лет одержала победу над китайской национальной командой.

Отметим, что сборная Китая является 16-кратным победителем чемпионата Азии по баскетболу и рекордсменом турнира по количеству завоёванных титулов. Наивысшим достижением национальной команды Саудовской Аравии на континентальном первенстве являются бронзовые медали.