Главный тренер баскетбольной команды университета Портленд Стэйт Джейс Кобёрн высоко оценил выступления российского защитника Ярослава Никонова в нынешнем сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Ярослав играет важную роль для нас на протяжении всего сезона. Он очень опытный баскетболист и прекрасно понимает игру. В нём силён соревновательный дух, и мы очень ценим это качество», — приводит слова Кобёрна официальный сайт университета.

В последнем матче с командой университета Калифорнии в Риверсайде (72:65) Никонов набрал 19 очков, сделал семь подборов и отдал одну результативную передачу. Россиянин реализовал четыре штрафных в заключительную минуту встречи.

Никонов занимает третье место среди лучших бомбардиров конференции Big Sky, набирая в среднем 17,6 очка.