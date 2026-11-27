Лука Дончич поддержал назначение самого молодого тренера в истории сборной Словении

27-летний словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поддержал назначение 32-летнего Домена Жевника на пост главного тренера национальной команды.

«Лука приветствует назначение нового главного тренера», — приводит слова президента Федерации баскетбола Словении Матея Эрьявца издание Siol.

Жевник стал самым молодым главным тренером в истории сборной Словении. Минувшим летом под его руководством юношеская национальная команда завоевала золотые медали чемпионата Европы среди игроков до 18 лет.

Напомним, прежний главный тренер сборной Словении Александр Секулич лишился возможности совмещать работу в национальной команде и «Барселоне» по решению руководства каталонского клуба.