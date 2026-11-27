В США выдвинули новую версию отсутствия Леброна на церемонии прощания с Коби Брайантом

Американский комик и ведущий подкаста The Adam Friedland Show Адам Фридленд выдвинул новую версию отсутствия четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса на публичной церемонии прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.

В разговоре с известным спортивным журналистом Пабло Торре Фридленд заявил, что вдова пятикратного чемпиона НБА Ванесса Брайант якобы не хотела присутствия Джеймса на мероприятии.

Публичная церемония прощания с Брайантом состоялась 24 февраля 2020 года на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс».

Официального подтверждения версии, озвученной Фридлендом, нет.