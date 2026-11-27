Экс-тренер ЦСКА Итудис предложил игроку занять его место во время матча Евролиги

Главный тренер израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив Димитрис Итудис во время матча Евролиги с «Олимпиакосом» (79:104) потерял терпение и дважды за 24 секунды взял два тайм-аута во второй четверти, во время которых эмоционально общался со своими игроками.

Сначала Итудис вступил в перепалку с американским центровым Дэниелем Отуру, а затем остался недоволен реакцией американо-угандского форварда Ишмейла Уэйнрайта, которому предложил занять своё место и высказаться: «Ты не хочешь, чтобы я говорил? Садись, теперь я хочу слушать».

В 14 матчах сезона-2026/2027 израильский коллектив одержал семь побед при семи поражениях.