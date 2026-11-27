В пятницу, 27 ноября, состоится игровой день второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого поклонников матчей национальных команд ожидает шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу на 27 ноября (время мск):

20:00. Эстония – Франция;

20:30. Латвия – Германия;

21:00. Швеция – Венгрия;

22:00. Словения – Финляндия;

22:00. Нидерланды – Израиль;

22:45. Польша – Хорватия.

Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — 20-й чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.

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