Бывший разыгрывающий защитник клубов НБА Джефф Тиг, ставший чемпионом лиги в составе «Милуоки Бакс» в 2021 году, раскритиковал звёзд североамериканской лиги за именные линейки спортивной обуви.

«Мы когда-нибудь видели по-настоящему элитного игрока, кроме Майкла [Джордана] и Леброна [Джеймса], у которого была бы собственная обувь, которая просто огонь? У Кей Ди [Кевина Дюранта] были неплохие линейки. — У Стефа [Карри]… Мы не были особо в восторге от Kobe 1, когда они вышли. Потому что с обувью Коби [Брайанта] нельзя было собрать стильный образ», — сказал Тиг в видео на YouTube-канале Club 520 Podcast.