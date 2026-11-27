Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

«29 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань». Сейчас национальная команда проводит сборы, и для нас это важная возможность ещё раз проверить молодых баскетболистов в условиях, максимально приближенных к официальным матчам

В этот раз большинству игроков в составе ещё нет и 20 лет. Пока мы остаёмся вне международного баскетбола, особенно важно давать молодым ребятам игровую практику и возможность почувствовать уровень национальной команды.

Хочу отдельно поблагодарить Андрея Ведищева и Краснодар за то, что поддержали эту инициативу и помогли организовать спарринг с сильным клубом. В составе «Локомотива-Кубань» играют наши ведущие баскетболисты и сильные легионеры, поэтому для сборной это будет хорошая проверка. А для краснодарских болельщиков — возможность увидеть на одной площадке и игроков своего клуба, и молодых баскетболистов национальной команды.

Уверен, матч получится интересным и подарит всем участникам и зрителям яркие эмоции», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.