Руководство израильского клуб «Хапоэль» Тель-Авив подало запрос на проведение домашних матчей Евролиги сезона-2026/2027 в «Зале Джана Гастона Медичи», о чём сообщили в издании Sportando.

«Kлуб, как сообщается, подал официальный запрос на проведение остатка сезона в «Зале Джана Гастона Медичи» — арене вместимостью около 5000 человек.

Израильская команда также рассматривала Кипр в качестве альтернативы, но теперь этот вариант, похоже, отложен. Переезд в Монако ещё не одобрен, поскольку местные власти всё ещё изучают предложение. По сообщениям, «Хапоэль» покроет все связанные с этим расходы.

Потенциальная смена места проведения совпадает с напряжённым отрезком календаря: на ближайшие шесть туров Евролиги запланированы пять домашних матчей, начиная с «Олимпии Милан» 3 декабря», — говорится в сообщении.