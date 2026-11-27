НБА: расписание игр в ночь на 28 ноября

В ночь на 28 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогут посмотреть 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание игр в ночь на 28 ноября (время московское):

3:00. «Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит»;

3:30. «Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс»;

3:30. «Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс»;

3:30. «Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс»;

4:00. «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс»;

4:30. «Миннесота Тимбервулвз» – «Мемфис Гриззлиз»;

5:00. «Финикс Санз» – «Даллас Маверикс»;

5:30. «Юта Джаз» – «Денвер Наггетс»;

5:30. «Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»;

5:30. «Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»;

5:30. «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз».