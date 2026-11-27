31-летний американский форвард Джабари Паркер, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2014 года, договорился о переходе в китайский клуб «Шэньчжэнь Леопардс». Об этом сообщает Eurohoops.

Баскетболист уже прибыл в Китай. Официальное объявление о подписании контракта ожидается после прохождения американцем медицинского обследования.

За карьеру в НБА Паркер провёл 321 матч с учётом плей-офф. Наиболее результативным для форварда стал сезон-2016/2017, в котором он набирал в среднем 20,1 очка за встречу в составе «Милуоки Бакс».

В 2023 году Паркер перебрался в Европу, где выступал за испанские «Барселону» и «Ховентут», а также сербский «Партизан», с которым в октябре нынешнего года расторг контракт.