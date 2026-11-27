Карл-Энтони Таунс выступил в поддержку возвращения Тома Тибодо к работе в НБА

Чемпион НБА, центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс высказался о возможном возвращении к тренерской деятельности 68-летнего американского специалиста Тома Тибодо.

«Если бы я руководил командой, которая хочет вернуться на правильный путь, то рассмотрел бы кандидатуру Тома Тибодо на пост главного тренера», — приводит слова Таунса New York Post.

Тибодо покинул «Нью-Йорк» в июне 2025 года после первого за 25 лет выхода команды в финал Восточной конференции. Уже в следующем сезоне под руководством Майка Брауна клуб завоевал первый за 53 года чемпионский титул.

Ранее в американских СМИ появилась информация о возможном назначении Тибодо на пост главного тренера «Сакраменто Кингз».