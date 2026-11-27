«Индиане» необходимо победить с разницей в 46 очков, чтобы выиграть группу Кубка НБА

Пресс-служба НБА представила возможные сценарии выхода команд в плей-офф Кубка НБА перед заключительным игровым днём группового этапа турнира. Для того чтобы занять первое место в группе B Восточной конференции, «Индиане Пэйсерс» необходимо одержать победу над «Филадельфией Сиксерс» с разницей не менее 46 очков в матче 28 ноября. Помимо этого, клубу необходимо поражение «Майами Хит» и преимущество над всеми конкурентами по дополнительным показателям.