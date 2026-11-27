Пресс-служба НБА представила возможные сценарии выхода команд в плей-офф Кубка НБА перед заключительным игровым днём группового этапа турнира.

Для сохранения шансов на выход в четвертьфинал «Бруклин Нетс», за который выступает 20-летний российский защитник Егор Дёмин, необходимо обыграть «Торонто Рэпторс» с разницей не менее 14 очков.

Помимо этого, «Бруклину» необходимы поражения «Детройт Пистонс» и «Атланты Хоукс», а также как минимум одной из двух команд — «Майами Хит» или «Филадельфии Сиксерс». При этом «Нетс» должны превзойти конкурентов по дополнительным показателям.

На данный момент «Бруклин» одержал одну победу и потерпел два поражения в рамках группового этапа Кубка НБА. Встреча с «Торонто» состоится в ночь на 28 ноября.