CBS Sports раскритиковал игру конкурента Егора Дёмина за место в стартовой пятёрке

Журналист издания CBS Sports Сэм Куинн раскритиковал игру разыгрывающего Майкела Брауна из клуба НБА «Бруклин Нетс» после победы над «Милуоки Бакс» (104:97), который является основным конкурентом Егора Дёмина за место в стартовой пятёрке.

«Браун пока что столкнулся с большими трудностями. Появление Нолана Траоре в основном удерживало его вне стартового состава, а странное решение «Бруклина» обменять Джулиуса Рэндла оставило «Нетс» с большим количеством игроков, претендующи