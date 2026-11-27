Российский баскетболист Михаил Ведищев, выступающий за клуб Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», рассказал, каково играть за команду, где президент коллектива — его отец.

— Моментами непросто. Какая-то есть, наверное, дополнительная ответственность. Всё-таки родной клуб, тем более клуб связывает мою семью. Хочется за этот клуб выкладываться, наверное, в два раза больше. И привезти уже наконец в Краснодар Кубок Белова.

— Психологически это тяжело?

— Раньше было намного тяжелее, когда был молодым, подростком. Сейчас уже более профессионально к этому отношусь и отстраняюсь от всяких мыслей, которые могут помешать мне.

— А после игры ты обычно наставления от кого больше получаешь: от папы или от тренера?

— И от тренера, и от папы. Папа тоже получается тренер бывший. А бывших тренеров не бывает, как мы знаем, — приводит слова Ведищева-младшего пресс-служба команды.