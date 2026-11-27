Клубы Евролиги проголосуют в середине декабря по плану расширения, который предоставит постоянные франшизные лицензии шести клубам, включая четыре уже участвующих в соревновании, и увеличит лигу с 20 до 24 команд, сообщили в Reuters.

«Предлагаемый переход к франшизной модели запланирован на следующий год, пока НБА готовится запустить свой конкурирующий проект НБА в Европе, что создаёт почву для борьбы за будущее европейского баскетбола.

Голосование должно состояться в Барселоне, где совет из 13 акционеров Евролиги рассмотрит предложения о предоставлении постоянных франшизных лицензий испанской «Валенсии», итальянской «Максима Рома», израильскому «Хапоэлю» из Тель-Авива, греческому ПАОКу, «Дубаю» и «Парижу».

«Валенсия», «Хапоэль», «Дубай» и «Париж» уже выступают в Евролиге, состоящей из 20 команд, а это значит, что шесть предлагаемых франшиз не все будут представлять дополнительные места в расширенном турнире. В случае одобрения этот шаг станет одной из крупнейших реорганизаций главного клубного баскетбольного турнира Европы за последние годы.

Итальянский «Виртус» Болонья, сербский «Партизан» и итальянский «Наполи Баскет» входят в число клубов, добивающихся трёхлетних лицензий уайлд-кард, которые гарантировали бы им участие без предоставления полного статуса акционера, сообщил третий источник», — говорится в статье.