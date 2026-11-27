Журналист издания CBS Sports Сэм Куинн раскритиковал команду НБА «Вашингтон Уизардс» за работу с первым номером драфта 2026 года Эй Джей Дибанцей.

«Сырые цифры бросков сомнительны. Но работа у кольца — поразительна. Дибанца — один из самых захватывающих игроков открытого пространства в НБА, абсолютно смертоносный драйвер, идущий под кольцо с исключительно редким сочетанием атлетических данных и владения мячом. Только эти качества далеко его заведут.

«Уизардс» тратили его впустую в начале сезона. К счастью, они начали переводить больше атак в его направление, но в этом составе очень мало снайперов, и он провёл большинство своих первых примерно 12 матчей, наблюдая, как Трей Янг ведёт мяч. Дибанца никогда не должен стоять в углу. Это правда, потому что это растрачивает его таланты, да, но это также реальность его ужасного старта в качестве игрока с броском в прыжке. Именно этот навык ему нужно будет улучшить, чтобы достичь настоящей звёздности. Ему не нужно быть в нём великим. Ему просто нужно быть приемлемым.

Если он до этого дойдёт и если «Уизардс» смогут окружить его лучшими поддерживающими атакующими талантами, их должно обнадёживать то, что они увидели до сих пор. Мяч должен быть в его руках, и они начинают это принимать. Он вкладывается в защиту больше, чем многие новички его уровня, а его сочетание габаритов и скорости ног делает его потенциальным кошмаром для оппонентов с мячом. Ему нужно будет подтянуть свой бросок, но в остальном это довольно сильный старт», — написал Куинн в статье.